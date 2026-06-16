El Colombiano: четыре несовершеннолетних погибли при ударе ВС Колумбии по повстанцам

Представители «Клана залива» заявили, что несовершеннолетние не состояли в их рядах и случайно попали в зону операции, так как навещали родственников. В командовании ВС Колумбии настаивают на легитимности действий с точки зрения международного гуманитарного права. По их версии, бомбардировке подвергся исключительно лагерь боевиков, а сопутствующий ущерб был исключен благодаря соблюдению принципов предосторожности и пропорциональности.