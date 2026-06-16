El Colombiano: четыре несовершеннолетних погибли при ударе ВС Колумбии по повстанцам

МЕХИКО, 16 июня. /ТАСС/. Четверо несовершеннолетних погибли в результате операции Вооруженных сил Колумбии против повстанцев из группировки «Клан залива» в департаменте Чоко. Об этом сообщила газета El Colombiano со ссылкой на данные Института судебной медицины.
Как уточняет издание, специалисты в городе Кибдо завершили экспертизу девяти тел, обнаруженных военными 12 июня в муниципалитете Нуки после удара с воздуха и штурма базы фронта «Джон Фредди Орхуэла» в составе группировки «Клан залива». Четыре жертвы были подростками.
Представители «Клана залива» заявили, что несовершеннолетние не состояли в их рядах и случайно попали в зону операции, так как навещали родственников. В командовании ВС Колумбии настаивают на легитимности действий с точки зрения международного гуманитарного права. По их версии, бомбардировке подвергся исключительно лагерь боевиков, а сопутствующий ущерб был исключен благодаря соблюдению принципов предосторожности и пропорциональности.