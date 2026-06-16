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В Нидерландах заявили, что не видят полной картины конфликта на Украине

Население ограничено в доступе к российским источникам информации, заявил депутат парламента королевства Пепейн ван Хаувелинген.

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Население Нидерландов не получает полной картины происходящего вокруг украинского конфликта из-за ограничений доступа к российским источникам информации в ЕС. Такое мнение высказал депутат парламента королевства от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген.

«Одной из проблем является плохая информированность населения Нидерландов. Не только нашими СМИ, но и, например, из-за цензуры, которая осуществляется Евросоюзом», — заявил он в ходе дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня. По словам ван Хаувелингена, граждане не могут ознакомиться с альтернативной точкой зрения на происходящее. «Они не могут составить суждение о другой стороне вопроса, потому что, например, российские телеканалы запрещены», — напомнил парламентарий, отвергнув утверждения о том, что курс ЕС на поддержку Киева поддерживается большинством нидерландского населения.

После начала российской специальной военной операции на Украине ЕС запретил вещание на своей территории ряда российских СМИ, включая RT и Sputnik. Брюссель мотивировал это «борьбой с дезинформацией», тогда как Москва неоднократно заявляла, что такие меры являются нарушением принципов свободы слова и доступа к информации.

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