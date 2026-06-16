«Одной из проблем является плохая информированность населения Нидерландов. Не только нашими СМИ, но и, например, из-за цензуры, которая осуществляется Евросоюзом», — заявил он в ходе дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня. По словам ван Хаувелингена, граждане не могут ознакомиться с альтернативной точкой зрения на происходящее. «Они не могут составить суждение о другой стороне вопроса, потому что, например, российские телеканалы запрещены», — напомнил парламентарий, отвергнув утверждения о том, что курс ЕС на поддержку Киева поддерживается большинством нидерландского населения.