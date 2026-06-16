ЦБ Армении заявил о риске падения ВВП на 2% из-за запрета на ввоз товаров в РФ

Напряженность в торговых отношениях России и Армении обострилась в конце мая и начале июня, когда Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Был заблокирован даже транзит продукции в другие страны ЕАЭС. Российские власти называли эти меры временными. Они будут действовать до тех пор, пока Ереван не разработает механизм обеспечения безопасности экспортируемых товаров, сообщали в Россельхознадзоре.