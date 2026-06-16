Мерц: Европа готова к мирным переговорам с Россией

«Мы дали понять американскому президенту [Дональду Трампу], что готовы к мирным переговорам», — заявил он. Трансляция выступления велась телеканалом Phoenix на YouTube-канале.
Говоря о возможном формате диалога, глава немецкого правительства подчеркнул, что европейские страны должны участвовать во встречах наравне с Соединенными Штатами.
При этом, как отметил канцлер ФРГ, европейские государства намерены продолжать и усиливать поддержку Киева, несмотря на заявления о готовности к дипломатическому процессу.
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