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Губернатор Малков: два БПЛА сбиты в Рязанской области

Силы ПВО армии России сбили два украинских беспилотника над Рязанской областью.

Силы ПВО армии России сбили два украинских беспилотника над Рязанской областью.

Об этом в MAX сообщил губернатор Павел Малков.

«Сбиты ещё два БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.

Также дрон ВСУ атаковал скорую в Брянской области: ранены фельдшер, медсестра и водитель.

Два человека пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область.

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