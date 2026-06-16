Губернатор Малков: два БПЛА сбиты в Рязанской области

Силы ПВО армии России сбили два украинских беспилотника над Рязанской областью.
Об этом в MAX сообщил губернатор Павел Малков.
«Сбиты ещё два БПЛА», — написал он.
По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
Также дрон ВСУ атаковал скорую в Брянской области: ранены фельдшер, медсестра и водитель.
Два человека пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область.
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