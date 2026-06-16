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Нефтегазовые компании Венесуэлы и Испании договорились о сотрудничестве

Речь идет о компаниях Petr leos de Venezuela S. A. и Repsol.

КАРАКАС, 16 июня. /ТАСС/. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela S. A. (PDVSA) и испанская Repsol подписали меморандум о взаимопонимании.

«Каждое соглашение, которое мы подписываем во дворце Мирафлорес в сфере углеводородов и электроэнергетики для обеспечения электроснабжения, направлено на благо народа Венесуэлы», — заявила в эфире телеканала Venezolana de Televisi n уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, которая присутствовала при заключении соглашения.

Уполномоченный президент отметила, что PDVSA и Repsol под эгидой министерства углеводородов продолжают изучать различные направления сотрудничества и работают над энергетической повесткой на период до 2050 года. Она выразила благодарность руководству испанской компании за расширение сотрудничества в нефтяной сфере.

В понедельник Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric для восстановления электроэнергетической системы страны.

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