«Ослабили армию США»: как индейцы обратили американцев в бегство в битве при Роузбаде

Весной 1876 года армия США организовала карательную Бигхорнскую экспедицию, но её единственным успехом стало уничтожение имущества одного из стойбищ шайеннов и сиу. Это только ещё сильнее разозлило индейцев. Армия США стала готовиться к летней кампании. Американское командование решило окружить Великую резервацию и атаковать её тремя колоннами с разных сторон. Наступлением с запада руководил полковник Джон Гиббон, с востока — генерал Альфред Терри и уже упомянутый ранее подполковник Джордж Кастер, а с юга — генерал Джордж Крук. Все они были ветеранами Гражданской войны в США.