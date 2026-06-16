Музей Победы представил новый сборник главных детских песен

Музей Победы ко Дню России представил на стриминговых площадках пятый альбом проекта «Главные детские песни». Генеральный директор музея Александр Школьник рассказал, что жюри отобрало пятьдесят юных талантов из 1 тыс. участников творческого конкурса.
«Когда мы затевали этот проект, качественных и современных детских песен практически не было. Сейчас этот вакуум заполнен. Эти песни объединяют поколения и являются духовным фундаментом страны», — подчеркнул Школьник в беседе с НСН.
Создатели проекта проводят два конкурса для авторов и юных певцов, после чего победители вместе записывают треки и снимают клипы.
Директор музея добавил, что главная мечта команды — выпустить ещё сто добрых и современных детских хитов.