Спикер парламента Словении заявил, что с радостью посетит Москву с официальным визитом

«После моего избрания на эту должность я получил поздравительное послание от председателя Государственной думы Российской Федерации [ Вячеслава Володина], в котором была выражена готовность к диалогу между нашими парламентами. В соответствии с нашей приверженностью принципу диалога в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда оно будет официально направлено», — отметил Стеванович в интервью сербской газете «Политика».