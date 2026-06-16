Спикер парламента Словении заявил, что с радостью посетит Москву с официальным визитом

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович заявил, что с радостью посетит Москву в случае получения официального приглашения.
«После моего избрания на эту должность я получил поздравительное послание от председателя Государственной думы Российской Федерации [ Вячеслава Володина], в котором была выражена готовность к диалогу между нашими парламентами. В соответствии с нашей приверженностью принципу диалога в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда оно будет официально направлено», — отметил Стеванович в интервью сербской газете «Политика».
Политик также подчеркнул, что в контексте украинского кризиса Любляна «должна завоевать доверие обеих конфликтующих сторон и внести свой вклад в мир». По его словам, это возможно «только посредством адекватного диалога».
Вскоре после своего избрания на пост председателя Госсобрания Словении 10 апреля Стеванович заявил о намерении совершить визит в РФ и организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса.