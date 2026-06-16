В Нидерландах заявили, что власти игнорируют референдум против ассоциации ЕС с Украиной

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Нидерландов игнорируют результаты референдумов, на которых граждане выступали против дальнейшей интеграции ЕС и заключения соглашения об ассоциации с Украиной. Такое мнение выразил депутат парламента королевства от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген.
Он напомнил, что в 2005 году голландцы отвергли проект конституции ЕС, а в 2016 году — проголосовали против соглашения об ассоциации между сообществом и Украиной.
«Единственные два раза, когда нидерландскому народу действительно позволили высказаться, были 1 июня 2005 года и 6 апреля 2016 года», — заявил ван Хаувелинген в ходе дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня.
По словам депутата, на обоих голосованиях избиратели поддержали позицию, созвучную курсу его партии. «Нидерландский народ высказался дважды. И дважды он согласился с нами», — подчеркнул он. При этом, по мнению парламентария, внешнеполитический курс нынешнего правительства страны расходится с результатами этих волеизъявлений и не отражает мнение значительной части населения.
В 2005 году на консультативном референдуме в Нидерландах 61,5% участников голосования высказались против проекта Конституции ЕС. Спустя 11 лет, на референдуме по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, около 61% проголосовавших также отвергли документ. Несмотря на результаты обоих плебисцитов, Нидерланды впоследствии ратифицировали Лиссабонский договор, заменивший европейскую конституцию, а соглашение об ассоциации ЕС с Украиной вступило в силу в 2017 году после получения Гаагой «дополнительных разъяснений» со стороны Брюсселя.