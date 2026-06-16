В 2005 году на консультативном референдуме в Нидерландах 61,5% участников голосования высказались против проекта Конституции ЕС. Спустя 11 лет, на референдуме по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, около 61% проголосовавших также отвергли документ. Несмотря на результаты обоих плебисцитов, Нидерланды впоследствии ратифицировали Лиссабонский договор, заменивший европейскую конституцию, а соглашение об ассоциации ЕС с Украиной вступило в силу в 2017 году после получения Гаагой «дополнительных разъяснений» со стороны Брюсселя.