Сибирский взлом: мошенники создали аккаунт на «Госуслугах» на имя директора Марины Хлебниковой

«Нас взломали и подключились мошенники, которые и произвели подтверждение личности граждан, не пользующихся порталом. Вообще, к нам приходят люди с паспортом и специалист проводит авторизацию на портале. Нам из Министерства цифрового развития Новосибирской области пришло письмо, что нас заблокировали, потому что мы подтвердили профили граждан, которые к нам не обращались. Было обращение от двух человек, получается, что Данила Прайс — третий. И всё это произошло из-за взлома, на данный момент мы также ещё заблокированы», — сообщили RT в администрации.