Спикер парламента Словении считает необходимым референдум о ее членстве в НАТО

«Мы придерживаемся мнения, что в свете изменившихся глобальных и геостратегических обстоятельств мнение общественности о таких международных организациях, как НАТО, следует вынести на референдум и действовать в соответствии с его результатами», — отметил Стеванович в интервью сербской газете «Политика».