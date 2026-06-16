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Спикер парламента Словении считает необходимым референдум о ее членстве в НАТО

Зоран Стеванович также заявлял о намерении совершить визит в Москву.

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович считает необходимым провести в стране референдум по вопросу ее членства в НАТО в связи с изменениями в геополитической обстановке.

«Мы придерживаемся мнения, что в свете изменившихся глобальных и геостратегических обстоятельств мнение общественности о таких международных организациях, как НАТО, следует вынести на референдум и действовать в соответствии с его результатами», — отметил Стеванович в интервью сербской газете «Политика».

Вскоре после своего избрания на пост председателя Госсобрания Словении 10 апреля Стеванович заявил о намерении совершить визит в Москву и организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса.

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