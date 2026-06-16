Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в очередной раз отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана.
В поддержку этого документа в верхней палате Конгресса в ходе процедурного голосования проголосовали 47 законодателей, против него — 48. Из правящей Республиканской партии США за резолюцию проголосовали четыре законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор.
Аналогичный документ 3 июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.
Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. В связи с этим в последние месяцы ряд членов Конгресса готовил резолюции, обязывающие президента США Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов не был принят обеими палатами.
Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.