Аэропорт Жуковский возобновил работу

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Росавиация».
Ранее Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Чебоксар.
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