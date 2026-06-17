Sky News: капитана танкера Smyrtos оставили под арестом

По его информации, во время предварительного заседания 38-летний Аджай Пант подтвердил свое имя, дату рождения и назвал местом проживания Индию. Он не обозначил свою позицию по предъявленным обвинениям. В понедельник Королевская прокурорская служба обвинила гражданина Индии в нарушении санкционного режима в отношении России, а именно «в прямой или косвенной поставке либо транспортировке морским путем запрещенной российской нефти и/или нефтепродуктов в третью страну в течение июня 2026 года».