Sky News: капитана танкера Smyrtos оставили под арестом

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Магистратский суд Саутгемптона оставил под арестом капитана задержанного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, который, по информации Лондона, якобы принадлежит к так называемому теневому флоту России. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его информации, во время предварительного заседания 38-летний Аджай Пант подтвердил свое имя, дату рождения и назвал местом проживания Индию. Он не обозначил свою позицию по предъявленным обвинениям. В понедельник Королевская прокурорская служба обвинила гражданина Индии в нарушении санкционного режима в отношении России, а именно «в прямой или косвенной поставке либо транспортировке морским путем запрещенной российской нефти и/или нефтепродуктов в третью страну в течение июня 2026 года».
Как сообщает Sky News, защита Панта заявила в суде, что он «просто исполнял приказы», в прошлом не был осужден и не мог оказывать влияние на то, куда идет судно или чем оно загружено.
Следующее заседание суда запланировано на 16 июля. Оно пройдет в Королевском суде Борнмута. Согласно оценке телеканала, максимальная санкция по предъявленным Панту обвинениям предусматривает до 10 лет лишения свободы, штраф либо оба вида наказания одновременно.
Сейчас 243-метровое судно, которое фигурирует в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года, стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны. Остальные 24 члена команды, по информации NCA, находятся на его борту. Это граждане Индии и Грузии. Граждан РФ среди команды судна нет.