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Глава парламента Словении выразил готовность приехать в Россию

Глава парламента Словении выразил готовность приехать в Россию при приглашении.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 16 июн — РИА Новости. Председатель государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович выразил готовность совершить рабочую поездку в Россию, когда получит официальное приглашение.

Депутаты парламента 10 апреля избрали спикером заксобрания бывшего полицейского сербского происхождения Зорана Стевановича, главу партии Resni.ca, обладающей пятью мандатами из 90 в заксобрании.

«После избрания на должность я получил поздравление председателя Госдумы РФ, в котором высказана готовность к диалогу между двумя парламентами. В соответствии с нашей приверженностью диалогу в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда официальное приглашение будет направлено», — сказал спикер словенского парламента в интервью сербскому изданию «Политика».

Он добавил, что в отношении России и Украины «Словения должна получить доверие обеих конфликтующих сторон и способствовать достижению мира, что возможно посредством адекватного диалога».

Парламент Словении 4 июня большинством голосов утвердил новый состав правительства во главе с председателем Словенской демократической партии (SDS) Янезом Яншей. Партия Стевановича поддерживает правящую коалицию во главе с SDS.

Янша, в прошлом занимавший пост премьера с марта 2020 по июнь 2022 года, занимал более жесткую антироссийскую позицию, передавал Киеву военную технику, оказывал финансовую и политическую поддержку Украине.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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