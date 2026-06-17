Шойгу обсудит с Фиданом укрепление безопасности в мире

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сегодня проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, находящимся в Москве с рабочим визитом.
Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, в повестке дня встречи будут «вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке».
16 июня прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие, ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт.