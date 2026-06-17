Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу обсудит с Фиданом укрепление безопасности в мире

Секретарь Совета безопасности России и глава МИД Турции также затронут вопросы развития стратегического партнерства двух стран.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сегодня проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, в повестке дня встречи будут «вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке».

16 июня прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие, ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше