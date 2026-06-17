Дубль Мбаппе помог Франции одержать победу над Сенегалом на чемпионате мира — 2026

Сборная Франции победила команду Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе «Метлайф» в США завершилась со счётом 3:1.
На 66-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Второй мяч французов на 72-й минуте забил Брэдли Барколя. В компенсированное ко второму тайму время Ибрагим Мбайе (90 + 5) сократил отставание, но уже через минуту Мбаппе забил третий мяч Франции.
Отметим, что во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под Мбаппе. Но арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти.
Во втором туре Сенегал сыграет с Норвегией, а Франция — с Ираком. Обе игры пройдут 23 июня.
Ранее во Франции опровергли слухи о конфликте с футболистами сборной из-за бонусов на ЧМ.