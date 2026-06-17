Дубль Мбаппе помог Франции одержать победу над Сенегалом на чемпионате мира — 2026

На 66-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Второй мяч французов на 72-й минуте забил Брэдли Барколя. В компенсированное ко второму тайму время Ибрагим Мбайе (90 + 5) сократил отставание, но уже через минуту Мбаппе забил третий мяч Франции.