Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Мбаппе помог Франции одержать победу над Сенегалом на чемпионате мира — 2026

Сборная Франции победила команду Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Сборная Франции победила команду Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе «Метлайф» в США завершилась со счётом 3:1.

На 66-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Второй мяч французов на 72-й минуте забил Брэдли Барколя. В компенсированное ко второму тайму время Ибрагим Мбайе (90 + 5) сократил отставание, но уже через минуту Мбаппе забил третий мяч Франции.

Отметим, что во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под Мбаппе. Но арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти.

Во втором туре Сенегал сыграет с Норвегией, а Франция — с Ираком. Обе игры пройдут 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее во Франции опровергли слухи о конфликте с футболистами сборной из-за бонусов на ЧМ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше