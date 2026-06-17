Новости СВО 17 июня: Освобождён Новый Донбасс, блокада Краснополья, ВСУ горят в Бачевске, Трамп дал совет Москве после встречи с Зеленским

— Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов посылать, потому что он занимается мегафонной дипломатией. Он всё публично объявляет, как он недавно хамское послание Путину отправил. Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и ещё на фортепиано, — заявил Лавров.