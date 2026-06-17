Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Кроме того, Россия и Турция совместно работают над расширением политических и торгово-экономических связей, в том числе по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли. Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган находятся в регулярном контакте друг с другом. В апреле они провели телефонный разговор. Их предыдущая встреча состоялась в декабре 2025 года в Ашхабаде.