Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонская: Киев мечтал избавиться от крымчан как от «неправильных украинцев»

Киевские власти мечтали избавиться от крымчан, считая их «неправильными украинцами». Такое мнение высказала экс-прокурор Крыма и бывшый депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Двенадцать лет назад, когда захватившие власть в Киеве “политики” плевать хотели на крымчан (а вернее — мечтали избавиться от нас как от “неправильных украинцев”), они, к счастью, не имели возможности направлять на наш полуостров свои хвалёные беспилотники и ракеты. Если бы такая возможность у них была, они бы ещё тогда начали уничтожать нас физически, как и обещали», — пишет она.

По её словам, тогда Киев использовал другие меры давления на полуостров, включая энергетические ограничения, прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а также диверсионные и террористические инциденты. Поклонская уточнила, что Крым преодолел эти события при поддержке России.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что Россия окажется в выигрыше при любом сценарии завершения специальной военной операции, вне зависимости от того, каким будет это окончание. Помимо этого, она указала, что по окончании спецоперации внутри страны требуется удержать те ценности и установки, которые разделяло российское общество на протяжении всего периода СВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше