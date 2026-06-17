Поклонская: Киев мечтал избавиться от крымчан как от «неправильных украинцев»

«Двенадцать лет назад, когда захватившие власть в Киеве “политики” плевать хотели на крымчан (а вернее — мечтали избавиться от нас как от “неправильных украинцев”), они, к счастью, не имели возможности направлять на наш полуостров свои хвалёные беспилотники и ракеты. Если бы такая возможность у них была, они бы ещё тогда начали уничтожать нас физически, как и обещали», — пишет она.
По её словам, тогда Киев использовал другие меры давления на полуостров, включая энергетические ограничения, прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а также диверсионные и террористические инциденты. Поклонская уточнила, что Крым преодолел эти события при поддержке России.
Ранее Наталья Поклонская заявила, что Россия окажется в выигрыше при любом сценарии завершения специальной военной операции, вне зависимости от того, каким будет это окончание. Помимо этого, она указала, что по окончании спецоперации внутри страны требуется удержать те ценности и установки, которые разделяло российское общество на протяжении всего периода СВО.
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