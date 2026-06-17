Поклонская: Киев мечтал избавиться от крымчан как от «неправильных украинцев»

«Двенадцать лет назад, когда захватившие власть в Киеве “политики” плевать хотели на крымчан (а вернее — мечтали избавиться от нас как от “неправильных украинцев”), они, к счастью, не имели возможности направлять на наш полуостров свои хвалёные беспилотники и ракеты. Если бы такая возможность у них была, они бы ещё тогда начали уничтожать нас физически, как и обещали», — пишет она.