Глава парламента Словении Стеванович выразил готовность приехать в Россию

Председатель государственного собрания Словении Зоран Стеванович заявил, что с удовольствием посетит Россию, если получит официальное приглашение.
Глава парламента Словении в интервью сербскому изданию «Политика» отметил, что после избрания на должность он получил поздравление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Стеванович добавил, что в этом поздравлении была высказана готовность к межпарламентскому диалогу.
«В соответствии с нашей приверженностью диалогу в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда официальное приглашение будет направлено», — приводит фрагмент интервью РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита спецпосланника главы американской администрации Стива Уиткоффа в Москву пока нет.