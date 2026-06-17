Глава парламента Словении Стеванович выразил готовность приехать в Россию

Глава парламента Словении в интервью сербскому изданию «Политика» отметил, что после избрания на должность он получил поздравление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Стеванович добавил, что в этом поздравлении была высказана готовность к межпарламентскому диалогу.