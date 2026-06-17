Германская компания Hensoldt стала партнером украинской Fire Point

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Германское оборонное предприятие Hensoldt заключило соглашение о стратегическом партнерстве с украинским производителем вооружений Fire Point на оружейной выставке Eurosatory в Париже.
«Компания Hensoldt и Fire Point подписали меморандум о взаимопонимании на оружейной выставке Eurosatory в Париже. Целью соглашения является совместная интеграция проверенных на практике и имеющихся в наличии компонентов в комплекс противоракетной обороны, способный обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты», — утверждается в заявлении Hensoldt.
Целью соглашения является укрепление противовоздушной обороны Украины. «Компания Hensoldt отвечает за производство, испытания и поставку радиолокационных систем для комплекса противоракетной обороны и поддерживает их интеграцию в общую систему», — отмечается в сообщении. В Hensoldt подчеркнули, что эти радары способны обнаруживать и сопровождать до 1,5 тыс. различных воздушных целей.
Германские радары планируется интегрировать в зенитно-ракетный комплекс Freyja, разработанный компанией Fire Point. Информация о количестве радаров и стоимости возможных поставок на данном этапе не раскрывается.
Компания Hensoldt со штаб-квартирой в Тауфкирхене под Мюнхеном специализируется на производстве радаров и оптических систем. Фирма разрабатывает датчики, электронику и программное обеспечение для сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и космических сил, а также для защиты от кибератак. По собственным данным, в прошлом году оборот компании составил 2,46 млрд евро.