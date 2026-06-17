Германская компания Hensoldt стала партнером украинской Fire Point

Компания Hensoldt со штаб-квартирой в Тауфкирхене под Мюнхеном специализируется на производстве радаров и оптических систем. Фирма разрабатывает датчики, электронику и программное обеспечение для сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и космических сил, а также для защиты от кибератак. По собственным данным, в прошлом году оборот компании составил 2,46 млрд евро.