Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС вступает в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России

В ЕС начался первый этап запрета на импорт российского газа.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В Евросоюзе в среду начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.

С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.

Мера остается предметом острых споров внутри ЕС. Венгрия и Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, утверждая, что фактически речь идет о санкционном механизме, который должен был приниматься по иной правовой процедуре и с учетом принципа единогласия.

Отдельный иск против регламента также подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток — 2». Компания требует отменить весь регламент либо его ключевые положения, заявляя, что запрет фактически лишает ее возможности использовать газопровод в коммерческих целях.

На фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей. С соответствующими заявлениями в последние месяцы выступали отдельные политики и представители бизнеса в Германии, Словакии, Венгрии и ряде других государств, указывая на высокую стоимость альтернативных поставок и снижение конкурентоспособности европейской промышленности.

В Еврокомиссии отказываются прислушиваться к странам и настаивают, что отказ от российского газа якобы необходим для укрепления энергетической безопасности сообщества и исключения возможности использования поставок энергоносителей как «инструмента политического давления».

Согласно регламенту, следующие этапы запрета будут вводиться поэтапно вплоть до полного прекращения импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше