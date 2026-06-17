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В Финляндии хотят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране

Власти Финляндии планируют разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в республике. Голосование по соответствующему законопроекту пройдёт в среду, 17 июня.

Власти Финляндии планируют разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в республике. Голосование по соответствующему законопроекту пройдёт в среду, 17 июня.

Как сообщает РИА Новости, с предложением внести поправки в законодательство, позволяющие ввозить и хранить ЯО в Финляндии, выступило правительство республики.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире.

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