Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

Сенат США заблокировал резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Это следует из результатов голосования.

Инициатива касалась вывода резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование. Против выступили 48 сенаторов, за проголосовали 47 законодателей.

Против резолюции выступил в том числе демократ Джон Феттерман. За инициативу проголосовали республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.

Проект предложил сенатор Рафаэль Уорнок. Документ предписывал вывести вооружённые силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана.

Ранее палата представителей Конгресса США впервые поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 215 законодателей. Против выступили 207 членов нижней палаты Конгресса. Резолюцию предложили представители Демократической партии, и она получила поддержку с четвёртой попытки.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше