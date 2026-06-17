Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

Ранее палата представителей Конгресса США впервые поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 215 законодателей. Против выступили 207 членов нижней палаты Конгресса. Резолюцию предложили представители Демократической партии, и она получила поддержку с четвёртой попытки.