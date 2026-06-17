МИД: Россия не рассчитывает на посредническую роль ООН в украинском вопросе

«Я пока не вижу каких-то оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого характера. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этого», — сказал дипломат «Известиям».
По словам замминистра, «то, как ведет себя секретариат, генеральный секретарь, напрочь лишает их такой роли, таких полномочий, такого авторитета».
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