Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа

Против вынесения инициативы из комитета по международным отношениям на пленарное голосование высказались 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана. За проголосовали 47 законодателей, среди которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.