Против вынесения инициативы из комитета по международным отношениям на пленарное голосование высказались 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана. За проголосовали 47 законодателей, среди которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.
Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа
Сенат США во вторник заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, свидетельствуют результаты голосования.