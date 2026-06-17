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Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа

Сенат США во вторник заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, свидетельствуют результаты голосования.

Источник: AP 2024

Против вынесения инициативы из комитета по международным отношениям на пленарное голосование высказались 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана. За проголосовали 47 законодателей, среди которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.

Резолюция, внесенная сенатором Рафаэлем Уорноком, предписывает вывести вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана.

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