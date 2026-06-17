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МИД: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

Замглавы министерства Александр Панкин подчеркнул, что объединение удовлетворит обращение республики «в максимально короткие сроки».

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если страна решит ее направить. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — сказал дипломат «Известиям».

Государствами — членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Иран, Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус государств-наблюдателей.

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