МИД: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — сказал дипломат «Известиям».
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Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше