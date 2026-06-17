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Представители российских компаний часто посещают Аргентину, рассказал посол

Феоктистов: представители российских компаний посещают Аргентину, но без огласки.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Представители российских компаний посещают Аргентину на регулярной основе, однако это не предается огласке, заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«С учетом текущей политической ситуации подобные контакты осуществляются преимущественно без излишней публичности. Насколько нам известно, отказов со стороны официальных властей на обращения российских компаний не было», — сказал он газете «Известия».

Издание отмечает, что важное место в экономическом сотрудничестве двух стран занимают углеводороды. И в этой области запланировано совместное мероприятие, российско-аргентинский нефтегазовый форум.

«Дата проведения (форума — ред.) уточняется, однако есть вероятность, что это будут первые числа октября. Содействие в организации оказывает Ассоциация индустриальных парков Аргентины», — поделился дипломат.

Отвечая на вопрос, мешает ли Аргентине статус глобального партнера НАТО взаимодействовать с Москвой, посол подчеркнул, что едва ли это изменит настрой Буэнос-Айреса строить экономические связи.

«Такой статус имеют ряд государств, в том числе Афганистан, Пакистан, Колумбия и Монголия. Россия активно развивает с ними торгово-экономическое сотрудничество. Так что, если поданная Аргентиной заявка будет удовлетворена, кардинальных изменений в этой сфере не произойдет», — заключил Феоктистов.

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