Представители российских компаний часто посещают Аргентину, рассказал посол

«Такой статус имеют ряд государств, в том числе Афганистан, Пакистан, Колумбия и Монголия. Россия активно развивает с ними торгово-экономическое сотрудничество. Так что, если поданная Аргентиной заявка будет удовлетворена, кардинальных изменений в этой сфере не произойдет», — заключил Феоктистов.