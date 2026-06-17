Глава МО Украины Фёдоров признал возмущение граждан силовыми методами ТЦК

Украинское общество возмущено силовыми методами территориальных центров комплектования. Это признал глава Министерства обороны Украины Михаил Фёдоров.
Он отметил в интервью телеканалу ТСН, что ведомству поступает много разной информации о том, как работают ТЦК, о возмущении, назревшем в украинском обществе.
«С одной стороны, нам нужно усиливать поле боя, с другой стороны, мы видим где-то силовую мобилизацию, и это справедливое возмущение вызывает у населения», — сказал Фёдоров.
Ранее на Украине сообщили, что сотрудники ТЦК в Одесской области били и пытали мобилизованных для улучшения показателей.