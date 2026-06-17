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Глава МО Украины Фёдоров признал возмущение граждан силовыми методами ТЦК

Украинское общество возмущено силовыми методами территориальных центров комплектования. Это признал глава Министерства обороны Украины Михаил Фёдоров.

Источник: RT на русском

Украинское общество возмущено силовыми методами территориальных центров комплектования. Это признал глава Министерства обороны Украины Михаил Фёдоров.

Он отметил в интервью телеканалу ТСН, что ведомству поступает много разной информации о том, как работают ТЦК, о возмущении, назревшем в украинском обществе.

«С одной стороны, нам нужно усиливать поле боя, с другой стороны, мы видим где-то силовую мобилизацию, и это справедливое возмущение вызывает у населения», — сказал Фёдоров.

Ранее на Украине сообщили, что сотрудники ТЦК в Одесской области били и пытали мобилизованных для улучшения показателей.