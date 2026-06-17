В США хотят продолжить конфликт с Ираном: сенат отклонил резолюцию о прекращении войны

Тем временем мирная сделка США с Ираном вызвала серьёзные разногласия в американской администрации. Сообщалось, что глава Госдепа Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступили против подписания документа именно сейчас.