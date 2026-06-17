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Финский парламент проголосует по законопроекту о ввозе ядерного оружия

Финский парламент проголосует по предложению разрешить ввоз ядерного оружия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии в среду проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране, следует из повестки законодательного органа.

Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента предложение о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Власти страны в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Посольство России в Хельсинки, комментируя РИА Новости эти заверения, отметило, что они не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркнули, что РФ учтет в своем военном планировании «даже теоретическую» возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.

В Кремле называли планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие концентрированной конфронтацией.