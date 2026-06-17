«Огромное количество противоречий»: почему в ЕС обеспокоены планами Трампа вернуться к украинскому урегулированию

В Европе опасаются, что после снижения внимания к иранскому кризису президент США Дональд Трамп вновь сосредоточится на украинском урегулировании и попытается взять переговорный процесс под свой контроль. Как заметили в Politico, европолитики полагают, что такой сценарий может оттеснить их на второй план и ослабить стратегию давления на Россию. Особое беспокойство в Брюсселе вызвал и телефонный разговор Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также данные о возможном визите американских переговорщиков в Москву. С точки зрения аналитиков, подобные настроения в ЕС продиктованы не столько риском остаться за бортом возможных переговоров, сколько вероятностью утратить политическое влияние и остаться без поддержки США в случае дальнейшей эскалации.
Намерение президента США Дональда Трампа вновь обратить своё внимание на украинскую проблему после снижения интенсивности ситуации вокруг Ирана обеспокоило европейских политиков. Как отметили в Politico, такое развитие событий грозит задвинуть европейцев на второй план и сорвать их стратегию оказания максимального давления на Россию.
Ранее Трамп на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном в Эвиане, где проходит саммит G7, заявил, что обстановка вокруг Ирана позволяет ему снова заняться украинским конфликтом.
«Теперь, когда с этим (с войной с Ираном. — RT) закончили, мы будем на данном вопросе (на Украине. — RT) фокусироваться, будем смотреть, получится ли с ним разобраться», — заявил американский лидер.
Как подчеркнули в Politico, эти слова не вызывают оптимизма у главных сторонников Киева в Европе.
«За кулисами европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься урегулированием иранского кризиса, может попытаться вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине, оттеснить их на второй план и сорвать их стратегию, предусматривающую максимальное давление на Россию и полную поддержку Украины», — написали в издании.
Как признал один из европейских дипломатических источников в беседе с Politico, тот факт, что ранее Трамп был отвлечён от украинской темы, «необязательно был чем-то негативным».
Теперь же надежды ЕС занять место за столом переговоров по урегулированию могут оказаться под угрозой. И одним из поводов для беспокойства в рядах европолитиков стал продолжительный телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня. Республиканец охарактеризовал эту беседу как «очень хорошую».
«К обеспокоенности европейцев также добавилось то, что помощник президента Путина, Юрий Ушаков, заявил, что назначенные Трампом переговорщики по Украине — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — отправятся в Москву в ближайшем будущем», — отметили в Politico.
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве.
РИА Новости.
© Александр Казаков.
Волнения в Европе.
В издании подчеркнули, что накануне саммита G7 европейские и украинские официальные лица заявили о желании, чтобы США поддержали «твёрдую общую позицию на переговорах без каких-либо предложений о том, что Киев должен уступить территории». Тем более что Германия, Франция и Великобритания на прошлой неделе сделали первые шаги к прямому взаимодействию с РФ, направив своих представителей в Москву для переговоров с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным.
«Но если за дело возьмётся Трамп, он может не согласиться с мнением Европы о том, как должны проходить переговоры, или даже не захотеть, чтобы они были за столом», — констатировали в Politico.
Напомним, что 14 июня президент США провёл переговоры не только с Владимиром Путиным, но и с Владимиром Зеленским. Как заметили в Berliner Zeitung, таким образом Трамп лишает Киев надежды на то, что Вашингтон вернётся к всеобъемлющей поддержке Украины.
«Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается», — цитирует РИА Новости газету.
Отметим, что Юрий Ушаков 14 июня на брифинге сообщил о намерении американского лидера воздействовать на ЕС и Украину, которое он высказал в беседе с Путиным.
«Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите “Семёрки”, — заявил Ушаков.
Общий вид во время саммита G7 во французском городе Эвиан.
© Anna Moneymaker/Getty Images.
Он также подчеркнул, что в ходе разговора была отмечена деструктивность украинских ударов по российским гражданским объектам.
«Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено», — добавил Ушаков.
Между тем украинские СМИ проанализировали беседу Зеленского с Трампом, сделав вывод, что глава киевского режима намерен убедить президента США в том, что дела на фронте у России якобы так плохи, что нет смысла более придерживаться «анкориджских договорённостей» с Путиным и убеждать Киев вывести войска из Донбасса. Как отметили в «СТРАНА.ua», Зеленский хочет внушить Трампу, что поддерживать нужно условия Европы по завершению конфликта, а также ужесточать давление на Россию и увеличивать помощь Украине по всем направлениям.
Однако, признают в издании, «дух Анкориджа» всё-таки своё значение окончательно не потерял, в связи с чем сохраняется возможность, что Трамп в какой-то момент времени начнёт давить на Киев и Европу с требованием выполнить выработанные ранее договорённости.
«Но даже если никакого давления от Трампа не будет, само по себе продолжение диалога Путина с президентом США “в духе Анкориджа” удерживает последнего от различных жёстких действий в адрес Москвы и от разворота к возобновлению финансовой и военной помощи Киеву», — констатировали в газете.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
© Andrew Harnik/Getty Images.
«Подчеркнуть свою значимость».
Как отметил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, речь о реальном диалоге пока не идёт, поскольку Киев не демонстрирует готовности к урегулированию.
«Без доброй воли Украины, без её подлинного стремления к миру никакой переговорный процесс невозможен, а на данный момент такого стремления нет. Чего реально боится Европа? Это того, что в случае дальнейшей эскалации, когда возникнут риски для Лондона и Брюсселя, они останутся без американской поддержки», — считает эксперт.
Он обратил внимание, что особую тревогу в европейских столицах вызывает сам факт прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
«Они сильно тревожатся, когда Трамп напрямую говорит с Путиным, потому что это создаёт ощущение нормализации отношений между РФ и США. В Европе очень боятся, что им придётся в одиночку нести ответственность за поддержку украинского режима», — подчеркнул Фельдман.
В свою очередь, политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что опасения европейцев по поводу активности Дональда Трампа несколько преувеличены.
«Периодически появляются сообщения о возможных поездках американских переговорщиков в Москву, но подобные контакты продолжаются уже давно и пока не привели ни к появлению новых компромиссных формул, ни к каким-либо практическим изменениям. Европейцы, скорее, считают, что участие США не даёт результата и хотят его добиться собственными силами и на своих условиях», — отметил он в разговоре с RT.
С его точки зрения, в ЕС недовольны тем, что их фактически отстранили от обсуждения будущего урегулирования и цепляются за любую возможность включиться в него.
«Однако на данном этапе у Европы нет собственной компромиссной позиции. Она полностью поддерживает Киев и оперирует его нарративами. Возникает вопрос: что нового Европа может привнести в переговорный процесс, если она придерживается только украинского подхода?» — отметил эксперт.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Лондоне.
© Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images.
Со своей стороны, Фельдман считает, что для Европы стать частью диалога по Украине равнозначно утверждению её субъектности.
«Присутствие за столом переговоров подчеркнуло бы, что Европа по-прежнему является политическим актором и что с её позицией кто-то считается. Но европейцы стремятся туда не ради урегулирования, а ради того, чтобы подчеркнуть свою значимость», — заявил политолог.
При этом перспективы усиления роли Соединённых Штатов в урегулировании специалисты оценивают достаточно осторожно. По мнению Фельдмана, у Дональда Трампа сегодня отсутствуют реальные механизмы давления на Киев.
«У него нет инструментов принуждения Украины к миру. Даже если бы он сейчас захотел полностью лишить Киев американских разведданных или военной продукции, то у него бы это просто не вышло из-за отсутствия соответствующих полномочий, а конгресс остаётся расколотым», — пояснил он.
Николай Топорнин, со своей стороны, также заметил, что громкие заявления Вашингтона пока не привели к практическим результатам.
«Если бы у Трампа действительно были эффективные инструменты давления на Киев или европейские столицы, он, вероятно, уже бы их использовал. Однако пока никаких серьёзных результатов не видно», — констатировал аналитик.
В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что сейчас администрация США пытается активизировать украинский трек, чтобы попытаться добиться успеха хотя бы здесь после провальной ситуации с Ираном.
«Однако европейцы будут пытаться склонить Трампа на свою сторону и предлагать такую схему: если один на один переговоры с РФ не задались, давайте все вместе — США, Европа и Украина — будем давить на Россию. Но проблема в том, что Трампу такая позиция не близка, и у него огромное количество других противоречий с европейцами», — отметил эксперт в интервью RT.
По его мнению, наиболее вероятным сценарием остаётся сохранение нынешнего статуса-кво, учитывая приближающиеся выборы в конгресс.
«До выборов остаётся четыре месяца. Европейцы будут пытаться работать с демократами в обход Белого дома. Поэтому я сомневаюсь, что Трампу удастся убедить Брюссель занять более реалистичную позицию. Скорее всего, американцы будут говорить о возможности диалога с Россией, а европейская партия войны продолжит стоять на своём», — резюмировал Дудаков.