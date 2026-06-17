«Огромное количество противоречий»: почему в ЕС обеспокоены планами Трампа вернуться к украинскому урегулированию

В Европе опасаются, что после снижения внимания к иранскому кризису президент США Дональд Трамп вновь сосредоточится на украинском урегулировании и попытается взять переговорный процесс под свой контроль. Как заметили в Politico, европолитики полагают, что такой сценарий может оттеснить их на второй план и ослабить стратегию давления на Россию. Особое беспокойство в Брюсселе вызвал и телефонный разговор Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также данные о возможном визите американских переговорщиков в Москву. С точки зрения аналитиков, подобные настроения в ЕС продиктованы не столько риском остаться за бортом возможных переговоров, сколько вероятностью утратить политическое влияние и остаться без поддержки США в случае дальнейшей эскалации.