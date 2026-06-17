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Капитан задержанного Британией танкера Smyrtos предстал перед судом

Капитан задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos предстал перед судом в Англии.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Капитан нефтяного танкера Smyrtos, задержанного Британией в проливе Ла-Манш 14 июня, предстал перед судом в Англии по обвинению в якобы нарушении санкций страны, сообщает телеканал Sky News.

Утром 14 июня Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

Как утверждает телеканал, капитан судна, 38-летний гражданин Индии Аджай Пант, предстал перед судом города Саутгемптон по обвинению в якобы нарушении санкций Британии в отношении поставок «нефти или нефтяных продуктов из России в третью страну».

«Капитан… судна, … перехваченного британскими войсками в Ла-Манше, предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций», — говорится в сообщении телеканала.

Sky News уточняет, что суд оставил Панта под стражей до 16 июля, когда он должен появиться на заседании королевского суда города Борнмут.

В релизе британского правительства утверждалось, что задержанный в Ла-Манше танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту задержанного Великобританией танкера Smyrtos нет.

В РФ ранее называли подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

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