Путин на саммите АСЕАН 2026 в Казани: программа визита и встречи

Президент Путин прилетает в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Что он будет делать? С кем встретится? Какие документы подпишут? Расскажите подробно о программе.
Президент России Владимир Путин прибывает в Казань 17 июня для участия в саммите Россия — АСЕАН, который продлится до 19 июня. Мероприятие приурочено к 35‑летию отношений между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго‑Восточной Азии. В программе главы государства — серия двусторонних переговоров, торжественный приём, пленарное заседание, рабочий завтрак и подписание четырёх итоговых документов, включая Казанскую декларацию. Рассказываем подробный план.
17 июня (среда) — прилёт и торжественный приём.
Прибытие в Казань — в среду, 17 июня.
Двусторонние встречи — в этот же день Путин начнёт серию переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом (ориентировочно в 20:00).
Торжественный приём — вечером в новом здании театра имени Галиаскара Камала (на улице Хади Такташа). Президент поприветствует гостей в фойе, после чего состоится концертная программа и официальный приём в честь глав делегаций.
18 июня (четверг) — основной день саммита.
Встреча руководителей делегаций — в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Первое пленарное заседание — начало в 10:00. Открывают мероприятие Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (Филиппины в 2026 году председательствуют в АСЕАН). После открытой части обсуждение продолжится в закрытом формате.
Рабочий завтрак — посвящён интеграционным процессам на евразийском пространстве. Участвуют генеральный секретарь ШОС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Участники также заслушают доклад об итогах делового форума Россия — АСЕАН.
Заявление для прессы — по завершении завтрака Путин и Маркос-младший выступят с совместным заявлением.
Двусторонние встречи на полях саммита.
Всего запланировано 10 международных встреч. Среди подтверждённых собеседников:
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (сопредседатель).
Султан Брунея Хассанал Болкиах.
Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракул.
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет.
Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао.
Также ожидаются контакты с главами других делегаций. Основные темы переговоров — торговля, инвестиции, безопасность и совместные гуманитарные проекты.
Итоговые документы.
По итогам саммита планируется принять четыре документа:
Казанская декларация — отражает общие подходы России и стран АСЕАН к международной повестке и определяет приоритеты дальнейшего сотрудничества.
Комплексный план действий по реализации стратегического партнёрства Россия — АСЕАН на 2026−2030 годы — конкретные шаги по расширению взаимодействия в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и науке.
Совместное заявление по энергетике.
Совместное заявление по культуре.
О чём будут говорить на саммите?
В центре повестки — две главные темы:
Обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.
Итоги 35-летнего сотрудничества и новые задачи в области политики, безопасности, торговли и гуманитарного взаимодействия.
Экономические итоги: за последние десять лет товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос почти на 60% и достиг около 22 миллиардов долларов. Для реализации совместных проектов действуют Фонд диалогового партнёрства и Деловой совет Россия — АСЕАН.
Справка об АСЕАН.
Организация создана в 1967 году. В неё входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2026 году председательствует Филиппины. Штаб-квартира — в Джакарте (Индонезия).
Город готовится к приёму гостей.
В Казань прибыли делегации, включая генсека АСЕАН Као Кимхона. Всего ожидается 13 иностранных делегаций, а также около 28,5 тысячи человек, обеспечивающих работу саммита — журналисты, переводчики, технический персонал, сотрудники правоохранительных органов. В городе введены усиленные меры безопасности и дорожные ограничения.