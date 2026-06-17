Путин на саммите АСЕАН 2026 в Казани: программа визита и встречи

Экономические итоги: за последние десять лет товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос почти на 60% и достиг около 22 миллиардов долларов. Для реализации совместных проектов действуют Фонд диалогового партнёрства и Деловой совет Россия — АСЕАН.