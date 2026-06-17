«Росконгресс» рассказал о зависимости США и ЕС от китайской фармацевтики

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Доминирующее положение китайских производителей на глобальном фармацевтическом рынке и зависимость США и Европы от поставок ибупрофена, парацетамола, антибиотиков и других препаратов, делают лекарства «ядерной опцией» в торговых переговорах Китая, говорится в докладе «Росконгресса» «Химия зависимости. Почему импортозамещение в фармацевтике — это еще не суверенитет», с которым ознакомилось РИА Новости.
«Сегодня Китай производит 90−95% ибупрофена, импортируемого США и ЕС. Также КНР контролирует более 80% мирового производства базовых антибиотиков (доксициклин, амоксициллин) и является ведущим производителем ключевых интермедиатов для метформина — препарата первой линии лечения диабета. Китай и Индия совместно производят более 70% мирового парацетамола, причем Китай — крупнейший единичный производитель», — говорится в докладе.
Авторы цитируют опубликованный в феврале 2026 года доклад аналитического центра Atlantic Council, который «охарактеризовал фармацевтическую зависимость США от Китая как “ядерную опцию” в торговых переговорах».
В частности, законы КНР об экспортном контроле и биобезопасности позволяют властям в случае геополитической напряженности вводить ограничения поставок лекарств. «27% препаратов из американского перечня жизненно важных лекарств классифицированы Министерством обороны США как высокорисковые из-за зависимости от китайских производителей. Эта цифра делает любое прямое противостояние крайне рискованным для американской стороны», — говорится в документе.
Аналогичная ситуация, по данным экспертов, сложилась в Европе. «Согласно данным Еврокомиссии, 80% импортируемых фармацевтических ингредиентов поступают из пяти стран, в том числе 45% — из Китая», — говорится в докладе. Авторы напоминают о ситуации в январе 2023 года, когда Европейское агентство по лекарственным средствам объявило тревогу из-за нехватки амоксициллина. «Один из самых распространенных антибиотиков, более 80% производства которого сосредоточено в Китае, едва не спровоцировал медицинский кризис в странах ЕС», — говорится в документе.
Фармацевтическая отрасль России также зависит от китайских производителей, но с существенным отличием: Китай является дружественной страной. Тем не менее, по мнению экспертов, Россия должна извлечь из этого уроки.
«Лекарственный суверенитет — не узкоотраслевая задача, а одна из основ национальной лекарственной безопасности. Без развитого отечественного производства субстанций любые системы лекарственного обеспечения и охраны здоровья остаются уязвимыми», — подчеркивают авторы.