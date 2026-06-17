«Росконгресс» рассказал о зависимости США и ЕС от китайской фармацевтики

Аналогичная ситуация, по данным экспертов, сложилась в Европе. «Согласно данным Еврокомиссии, 80% импортируемых фармацевтических ингредиентов поступают из пяти стран, в том числе 45% — из Китая», — говорится в докладе. Авторы напоминают о ситуации в январе 2023 года, когда Европейское агентство по лекарственным средствам объявило тревогу из-за нехватки амоксициллина. «Один из самых распространенных антибиотиков, более 80% производства которого сосредоточено в Китае, едва не спровоцировал медицинский кризис в странах ЕС», — говорится в документе.