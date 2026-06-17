Заявления Европейского союза о намерении принять в свой состав Украину — наглое враньё. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что у Украины нет какого-либо будущего в объединении, её там «никто не ждёт».
«Все эти заявления о вступлении — от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое враньё», — сказал Константинов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в ЕС приведёт к развалу объединения.
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