Глава ЦБ Армении предупредил о потерях от ограничений на экспорт в Россию

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Председатель ЦБ Армении Мартин Галстян предупредил о риске потери до двух процентов ВВП страны из-за ограничений на экспорт товаров в Россию, сообщает агентство «Sputnik Армения».
«Экспорт армянских товаров в Россию составляет около шести процентов ВВП страны. При этом товары, на которые российская сторона ввела ограничения, формируют примерно треть этого объема, или около двух процентов ВВП. Масштаб возможного негативного эффекта будет зависеть от продолжительности ограничений», — сказал он.
По оценке Галстяна, этот сценарий предполагает длительное сохранение ограничений и отсутствие альтернативных рынков сбыта.
С 30 мая Россельхознадзор поэтапно вводил временные ограничения на ввоз некоторых видов армянской продукции, включая огурцы, томаты, зелень, клубнику. В регуляторе пояснили, что эти меры вызваны участившимися нарушениями и фитосанитарными соображениями.
На Россию приходится более 90 процентов экспорта сельскохозяйственной продукции этой страны.