Глава ЦБ Армении предупредил о потерях от ограничений на экспорт в Россию

«Экспорт армянских товаров в Россию составляет около шести процентов ВВП страны. При этом товары, на которые российская сторона ввела ограничения, формируют примерно треть этого объема, или около двух процентов ВВП. Масштаб возможного негативного эффекта будет зависеть от продолжительности ограничений», — сказал он.