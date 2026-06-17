СГБ Латвии сажает в тюрьму без доказательств, рассказал активист

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задерживает людей без доказательной базы, заявил РИА Новости координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.
Он рассказал, что так поступили с некоторыми участниками антифашистского движения. По его словам, на правозащитников завели уголовные дела, обвинив их в якобы шпионаже в пользу РФ. Этих людей посадили в тюрьму, а после процесс остановился, пояснил Васильев.
«Просто задержание и все, и ничего больше — схватили, посадили. Все, сидит человек. Ничего не делается, ничего не происходит. Ничего не может происходить, потому что судебный процесс, досудебный процесс, уголовный предполагает наличие каких-то фактов, которые можно проверять, доказывать, опровергать. Когда самих фактов нет, можно приписать (статью — ред.)», — сказал активист.
Он привел в пример историю собственной жены Иветы Балоде, которая после уголовных дел о шпионаже бежала из Латвии в РФ вместе с мужем, а когда вернулась в Латвию, чтобы помочь пожилым родителям, была задержана сотрудниками государственной безопасности.
«Ивета сидит в тюрьме уже полгода. Ни одного допроса не было, так что говорить о каких-то делах, как действительно о каком-то процессе абсолютно бессмысленно», — посетовал активист.
Общественное движение «Антифашисты Прибалтики» выступает против националистических объединений на территории стран Балтии. Правозащитники борются за сохранение советских памятников и занимаются эвакуацией соотечественников из прибалтийских государств в РФ. По словам Васильева, первые уголовные дела против участников движения начались еще в 2022 году, когда правозащитники собрали и передали информацию о сносе советских памятников в следственный комитет России. Сегодня под следствием находятся не менее пяти участников движения, аресты, как правило. продлеваются. Ведется ли следствие по уголовным делам участников движения — вопрос, сказал Васильев.