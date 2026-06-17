СГБ Латвии сажает в тюрьму без доказательств, рассказал активист

«Просто задержание и все, и ничего больше — схватили, посадили. Все, сидит человек. Ничего не делается, ничего не происходит. Ничего не может происходить, потому что судебный процесс, досудебный процесс, уголовный предполагает наличие каких-то фактов, которые можно проверять, доказывать, опровергать. Когда самих фактов нет, можно приписать (статью — ред.)», — сказал активист.