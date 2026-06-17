Взрыв прогремел в Харькове

Взрыв произошёл в городе Харькове на северо-востоке Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное».
Подробности не сообщаются. Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучат сирены тревоги.
Ранее телеканал сообщил о взрыве в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины. Также сообщалось о взрыве в Чернигове.
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