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Взрыв прогремел в Харькове

Взрыв произошёл в городе Харькове на северо-востоке Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное».

Взрыв произошёл в городе Харькове на северо-востоке Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное».

Подробности не сообщаются. Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучат сирены тревоги.

Ранее телеканал сообщил о взрыве в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины. Также сообщалось о взрыве в Чернигове.

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