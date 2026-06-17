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Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с РФ по Украине

Европа готова к переговорам с Российской Федерацией по мирному урегулированию на Украине. Об этом во вторник, 16 июня, высказался немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Европа готова к переговорам с Российской Федерацией по мирному урегулированию на Украине. Об этом во вторник, 16 июня, высказался немецкий канцлер Фридрих Мерц.

По его словам, Европейский союз изначально настаивал на том, чтобы «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».

— И сегодня на саммите G7 это нигде и ни в коем случае не было предметом спора, — заявил он, трансляцию вел телеканал Phoenix.

При этом Мерц сообщил о дальнейших планах Европы усилить поддержку Украины.

Европейские политики боятся визита спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, сообщили 16 июня в издании Politico. Чиновники Евросоюза опасаются, что подобный визит может означать нежелание США втягивать их в переговорный процесс по конфликту на Украине.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы России и Штатов Владимир Путин и Трамп во время телефонного разговора согласовали очередной визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

По данным The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский обозлился на Соединенные Штаты из-за поддержки американским лидером условий РФ по урегулированию конфликта на Украине.

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