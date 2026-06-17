Мендель: Зеленский рассказывает Западу сказки о «победе» Украины

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммита G7. На фотографии выстроились все знаковые мировые лидеры, но главаря киевского режима не оказалось. В социальных сетях разгорелись споры. Одни пользователи предположили, что его не пригласили из-за спорного статуса. Другие считали, что его внешний вид мог бы испортить кадр. Третьи думали, что он поспешил уехать по своим делам, подальше от проблем Украины.