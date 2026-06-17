Два человека ранены во время стрельбы в больнице в американском штате Делавэр

В американском городе Уилмингтон (штат Делавэр) человек открыл стрельбу в здании местной больницы. Городские власти в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) сообщили, что во время происшествия ранения получили как минимум два человека.