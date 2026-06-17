Два человека ранены во время стрельбы в больнице в американском штате Делавэр

В американском городе Уилмингтон (штат Делавэр) человек открыл стрельбу в здании местной больницы. Городские власти в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) сообщили, что во время происшествия ранения получили как минимум два человека.
ABC со ссылкой на источники сообщил, что стрелявшего все еще разыскивают. По информации телеканала, стрелявший мог быть сотрудником больницы.
Сейчас здание больницы оцеплено полицией. Городские службы и силовые органы обратились к местным жителям с просьбой держаться подальше от района происшествия.