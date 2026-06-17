«Пробил дно»: на Западе поразились произошедшему на саммите G7 во Франции

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — обратил он внимание.