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СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, пишут СМИ

Al Arabiya: СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 17 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, когда оно будет достигнуто, сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.

«Окончательное соглашение между Америкой и Ираном, как только оно будет достигнуто, будет одобрено Советом Безопасности ООН», — утверждают источники.

По их информации, переговоры о достижении окончательного соглашения между США и Ираном, которые должны идти 60 дней, могут быть продлены по взаимному согласию.

При этом договоренность по поводу обогащенного урана в Иране будет отражена в окончательном документе.

Во вторник официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил РИА Новости, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу и пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.

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