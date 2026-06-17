Адвокат Русина: мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодёжи

Мошенники пытаются выманивать деньги у граждан России, предлагая им якобы бесплатные билеты на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи.
Об этом россиян предупредила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России адвокат Ирина Русина.
Она назвала фейковые билеты и поддельные сайты мероприятий наиболее распространённой мошеннической схемой ко Дню молодёжи.
«Аферисты через сайты и социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника», — сказала адвокат в беседе с РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что высокая позиция сайта в поиске не является гарантией его надёжности.