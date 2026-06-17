Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Русина: мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодёжи

Мошенники пытаются выманивать деньги у граждан России, предлагая им якобы бесплатные билеты на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи.

Мошенники пытаются выманивать деньги у граждан России, предлагая им якобы бесплатные билеты на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи.

Об этом россиян предупредила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России адвокат Ирина Русина.

Она назвала фейковые билеты и поддельные сайты мероприятий наиболее распространённой мошеннической схемой ко Дню молодёжи.

«Аферисты через сайты и социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника», — сказала адвокат в беседе с РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что высокая позиция сайта в поиске не является гарантией его надёжности.