Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять Владимира Зеленского для переговоров. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу. В Кремле подчеркнули, что украинская сторона может приехать в Москву для серьёзного и ответственного диалога. Песков отметил, что киевским властям известны условия и темы, которые российская сторона готова обсуждать. В Кремле также указали, что возможность переговоров зависит от готовности Киева к предметному обсуждению путей урегулирования конфликта.