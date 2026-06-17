Корейский ученый рассказал, чем опасны азиатские блюда

По словам профессора, в Азии диета с высоким содержанием соли играет особенно важную роль в развитии заболевания. Такая пища повреждает слизистую оболочку желудка, способствует воспалению и повышает восприимчивость к инфекции Helicobacter pylori, которая, в свою очередь, увеличивает риск развития рака желудка примерно в два раза.