Корейский ученый рассказал, чем опасны азиатские блюда

СЕУЛ, 17 июн — РИА Новости. Диета с высоким содержанием соли, распространенная в странах Азии, способствует развитию рака желудка, рассказал РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
Южная Корея наряду с Японией и Китаем относится к числу стран с самым высоким уровнем заболеваемости раком желудка в мире — одним из наиболее распространенных типов онкологии. В Республике Корея этот рак вид рака входит в пятерку наиболее часто диагностируемых.
«Предпочтение соленой пищи, такой как супы, тушеные блюда… морепродукты, маринады, чрезмерное употребление кимчи, является одной из основных причин высокой заболеваемости раком желудка», — рассказал исследователь.
По словам профессора, в Азии диета с высоким содержанием соли играет особенно важную роль в развитии заболевания. Такая пища повреждает слизистую оболочку желудка, способствует воспалению и повышает восприимчивость к инфекции Helicobacter pylori, которая, в свою очередь, увеличивает риск развития рака желудка примерно в два раза.
В сентябре 2025 года группа ученых под руководством Пак Сон Су проанализировала 507 научных работ из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane и оценила влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, окружающую среду, лекарственные препараты, инфекции и генетические особенности, на риск развития и профилактику рака желудка.
Результаты исследования показали, что инфицирование Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5−2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов — в 1,4−2 раза, а курение — примерно в 1,3−1,8 раза.