Министр обороны Украины признал недовольство граждан действиями ТЦК

Ранее государственное бюро расследований Украины разоблачило сотрудников районного ТЦК в Одесской области, которых подозревают в жестоком обращении с мобилизованными. По данным следствия, шесть должностных лиц ТЦК и трое членов местной общественной организации наладили схему незаконной доставки и удержания мужчин. Граждан избивали, запугивали, подвергали психологическому давлению и насилию. При обысках у фигурантов изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые могли использоваться для истязаний.