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Министр обороны Украины признал недовольство граждан действиями ТЦК

Граждане Украины возмущены методами работы территориальных центров комплектования, которые проводят мобилизацию. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Фёдоров в интервью телеканалу «ТСН».

По словам министра, власти видят сообщения о работе ТЦК и реакции общества. Он признал, что силовые методы вызывают недовольство у населения.

«Мы видим много разной информации как работает ТЦК. Мы видим силовую мобилизацию, и это вызывает справедливое возмущение населения», — сказал он.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Власти неоднократно продлевали её и усиливали меры, которые должны ограничить возможность уклонения от службы.

Ранее государственное бюро расследований Украины разоблачило сотрудников районного ТЦК в Одесской области, которых подозревают в жестоком обращении с мобилизованными. По данным следствия, шесть должностных лиц ТЦК и трое членов местной общественной организации наладили схему незаконной доставки и удержания мужчин. Граждан избивали, запугивали, подвергали психологическому давлению и насилию. При обысках у фигурантов изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые могли использоваться для истязаний.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.